Украинский президент Владимир Зеленский испугался после ответа России, который она дала на разрешение Запада в сфере применения ракет. Так считает Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ, его слова привел ТАСС.

Министр заявил, что применение российского гиперзвукового оружия по цели в Днепропетровске стало ответом ВС РФ на то разрешение, которое было дано Западом Киеву. ВСУ дали добро на применение иностранных ракет по объектам на российской территории. Этот ответ не порадовал украинского лидера.

«Так понимаю, Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», — указал он.

Лавров добавил, что такой эффект был полезен, он возвращает украинские власти к реальности, дает им почувствовать свою уязвимость. По его мнению, ВСУ не стали бы применять западные вооружения без прямого одобрения своих союзников.

Ранее Лавров назвал применение ракет ATACMS в Брянской области явной эскалацией конфликта. Киев и его партнеры выступили провокаторами, и это стало заметным сигналом того, что запад хочет вывести противостояние с РФ на новый уровень.