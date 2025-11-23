Льдина с 13 рыбаками откололась от берега в Новосибирской области

Крупная льдина с 13 рыболовами на борту оторвалась от основного ледяного поля и была унесена на значительное расстояние от берега. Чрезвычайное происшествие случилось на акватории Новосибирского водохранилища, сообщило информационное издание NGS.ru.

По данным экстренных служб, группа граждан проигнорировала официальный запрет, регулирующий выход на лед в данный период, и оказалась в ледовой ловушке. Льдину, на которой они находились, отнесло течением на полтора-два километра в открытую часть водоема.

На место инцидента оперативно выехала группа спасателей. Специалистам МЧС удалось провести успешную операцию по эвакуации всех рыбаков на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сделали официальное заявление, в котором в очередной раз призвали жителей региона воздержаться от выхода на лед.

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам не рисковать своими жизнями и жизнями детей, а также отложить начало сезона зимней рыбалки до установления стабильных и безопасных ледовых условий.

