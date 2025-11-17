Двойной трофей: глава Зарайска поймал двух рыб-монстров подряд во время рыбалки

Первые морозы в Подмосковье спровоцировали небывалый клев в Зарайске, где глава муниципалитета Виктор Петрущенко установил личный рыболовный рекорд. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на официальный телеграм чиновника.

Из местного пруда Виктор Петрущенко вытянул двух гигантов — сначала толстолобика весом 13 кг, а затем щуку-монстра массой 17 кг.

«Мы когда поймали первую рыбу, у нас радости было неимоверно сколько! Но когда поймали вторую — это было что-то невероятное. Я думаю, что сейчас каждый из вас нам позавидует!» — рассказал Петрущенко в своем телеграм-канале, где продемонстрировал трофеи.

По словам рыбака, хищница стала самой крупной в его практике и редкостью для зарайских водоемов. Своим уловом он не только похвастался, но и прорекламировал местную рыбалку, пригласив всех желающих приехать в Зарайск, чтобы «увидеть, что такое настоящая рыба».

Однако в комментариях нашлись и скептики, усомнившиеся в заявленном весе щуки — один из пользователей предположил, что добыча не превышает 8-10 кг. Несмотря на это, большинство подписчиков поздравили главу с удачей и просили раскрыть место и наживки.

