Льдина в открытом море: на юге Сахалина спасатели пытаются добраться до двух рыбаков, унесенных течением от берега

На юге Сахалина, в Корсаковском районе, началась сложная спасательная операция. Согласно информации, поступившей в региональное агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, льдина с двумя рыбаками оторвалась от берега в районе села Охотского.

По данным ведомства, в этом районе сохраняется неблагоприятная ледовая обстановка. Отколовшуюся льдину с людьми на борту течением относит в сторону мыса Свободного, который находится на юго-востоке острова.

Спасатели столкнулись с проблемой при выборе способа эвакуации: из-за наличия шуги и плотных ледяных полей использование лодок в районе происшествия признано невозможным и опасным.

Для проведения первой в этом сезоне зимней спасательной операции задействованы силы и техника Главного управления МЧС России по Сахалинской области. К месту ЧП направлены четверо спасателей из специализированного поискового отряда.

В их распоряжение предоставлены аэросани для быстрого перемещения по льду, грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом и автомобиль «Газель» для логистики. Операция осложняется динамично меняющейся ледовой обстановкой и удаленностью льдины от берега.

