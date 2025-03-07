ЛДПР выступила за амнистию вдов и матерей-одиночек

Депутаты от ЛДПР в Государственной думе РФ планируют представить на рассмотрение проект постановления о проведении частичной амнистии для женщин, отбывающих наказание в исправительных колониях, сообщило РИА Новости.

Предполагается освободить от дальнейшего отбывания наказания тех, кто впервые был осужден за преступления, не связанные с насилием. При этом действие амнистии не будет распространяться на преступления, связанные с наркотическими средствами.

Кроме того, под амнистию могут попасть женщины, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести, совершенные умышленно, при условии, что они ранее не отбывали наказание в местах лишения свободы.

Также предлагается амнистировать женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, беременных женщин, женщин старше 60 лет, инвалидов I или II группы, жен инвалидов боевых действий I или II группы, вдов и матерей-одиночек, потерявших мужей или детей при защите страны.

Еще одним критерием является отбытие определенной части срока: не менее трети для осужденных на срок до пяти лет и не менее половины для осужденных на срок от пяти до десяти лет.

Планируется сократить на треть неотбытую часть наказания женщинам, осужденным на срок более пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности. Дополнительно предлагается освободить женщин, подпадающих под эти категории, от дополнительных видов наказаний.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о всероссийской амнистии в связи с 80-летием Победы.