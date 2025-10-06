Лечение вместо тюрьмы: суд вынес приговор отцу, который убил собственного ребенка

По решению Свердловского областного суда, 32-летний Илья Иванов, обвиняемый в убийстве своей годовалой дочери, отправлен на принудительное лечение. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебной системы области.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 30 декабря 2023 года. Ребенок, выброшенный с балкона пятого этажа, скончался от полученных травм. Тело малышки было обнаружено лишь спустя несколько дней под окнами дома, заметенное снегом.

Помимо этого, установлено, что Иванов требовал от своей жены сумму более 100 тыс. руб., настаивая на ее краже с места работы. Он также совершил вооруженное нападение на своего приятеля, целью которого было завладение денежными средствами, телевизором и компьютерным оборудованием общей стоимостью 170 тыс. руб.

Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступлений Иванов не отдавал себе отчета в своих действиях и не мог контролировать их, что является основанием для его госпитализации в психиатрический стационар.

