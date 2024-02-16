«Лечился народными методами»: в Подмосковье врачи достали из мужчины 15-сантиметровый картофель

По информации издания, мужчина пытался вылечить геморрой народными способами. На просторах интернета он прочитал, что решить данную проблему можно свечкой из сырого картофеля, поэтому пациент использовал клубень размером десять на пятнадцать сантиметров.

Картофель удалили под общим наркозом. В настоящее время, по данным журналистов, мужчина идет на поправку.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли двухлетнего ребенка с трехлитровой опухолью в брюшной полости.