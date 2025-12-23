Лед под машиной не выдержал: трагедия на озере Ханка унесла жизни двух рыбаков

В Приморском крае произошла трагедия, унесшая жизни двух человек, сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Трое друзей отправились на зимнюю рыбалку и решили проехать по ледовому покрытию озера Ханка, как вдруг автомобиль провалился под лед, не выдержав его веса.

Машина быстро ушла под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля и спастись. Два его товарища оказались в ледяной ловушке и погибли. Позже их тела вытащили спасатели.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Спасатели предупреждают об опасности выхода и, тем более, выезда на непрочный, неокрепший лед, особенно в начале и конце зимнего сезона, но подобные трагедии продолжают происходить.

