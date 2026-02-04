«Лед ушел из-под ног»: в Охотском море эвакуируют рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

На юго-восточном побережье Сахалина в Охотском море проводится масштабная спасательная операция, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По информации ведомства, в районе села Стародубского Долинского городского округа от берега оторвалась большая льдина, на которой оказалась группа рыбаков.

По предварительным данным, причиной происшествия стали подвижки льда, в результате которых образовалась трещина шириной до 6 м. Эта трещина быстро отрезала людей от суши.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам на снегоходах. Для проведения эвакуации привлекли силы и средства в составе 12 человек и 6 единиц техники, включая внештатные формирования администрации Долинского городского округа.

Спасателям удалось доставить на берег 43 человека. По информации МЧС, операция по эвакуации людей продолжается. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лед на юго-восточном побережье Сахалина. По прогнозам, под воздействием отжимного ветра могло произойти разрушение целостности еще не полностью сформированного и непрочного припая.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели ищут рыбаков на льдине, оторвавшейся у мыса Свободного.