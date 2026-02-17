Ледовая переправа закрыта, дома без кровли: циклон на Чукотке проверяет людей на прочность

Чукотка оказалась во власти мощнейшего циклона, пишет «КП». Утром 17 февраля Анадырь накрыла непогода, которая в считанные часы парализовала жизнь города. Ветер срывает крыши, ломает временные конструкции, а выходить на улицу стало просто опасно. Местные власти ввели режим повышенной готовности.

Первыми удар стихии ощутили на себе пассажиры общественного транспорта. Все городские автобусы отменили. Выходить на линии в такую погоду — рисковать жизнями людей. Вместо привычных автобусов по улицам Анадыря теперь курсирует спецтехника МЧС.

Школьникам повезло еще меньше — они остались дома. Занятия отменили сначала для первой смены с 1-го по 11-й классы, а позже и для второй. Уроки проходят в дистанционном режиме. Родителей настоятельно просят не отпускать детей на улицу и самим лишний раз не выходить из дома.

Ситуация осложняется разрушениями. Уже известно, что возле Дома детского творчества сильным ветром сорвало кровлю. Это место сейчас оцеплено, водителям рекомендуют объезжать, а пешеходам — держаться подальше.

Городские службы фиксируют каждый случай срыва обшивки и крыш. Жителей просят обо всех обнаруженных повреждениях немедленно сообщать по номеру 112.

Мэр Анадыря Сергей Спицын лично проехался по городу, чтобы оценить масштаб бедствия и проверить, как чистят дороги. Особое внимание он уделил домам, с которых слетела кровля. Одному из жильцов поврежденного дома предложили временное жилье.

Из-за бушующего циклона приняли решение закрыть движение через Анадырский лиман. Ограничение действует на участках федеральной трассы А-384 Анадырь — поселок Шахтерский и региональной переправы «Анадырь — 8 причал».

Специалисты предупреждают: выезжать на лед сейчас строго запрещено. В такую погоду легко съехать с полосы и провалиться в воду. Переправу откроют только после того, как стихнет ветер и восстановится видимость.

