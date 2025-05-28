Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в Финском заливе

По предварительным данным, на борту находились два пилота. Серьезных травм они не получили, поэтому смогли самостоятельно покинуть кабину после аварии. Самолет же перевернулся в воде.

На месте инцидента работают специалисты оперативных служб, которым предстоит выяснить обстоятельства аварийной посадки воздушного судна. Предварительная причина — техническая неисправность двигателя, которая и привела к вынужденной посадке. В рамках расследования проводится осмотр техники.

В связи с происшествием аэродром «Бычье поле» временно закрыт для проведения проверок и следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что россиянка умерла на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. Отмечалось, что женщине стало плохо, в связи с чем самолет пришлось экстренно посадить в Казахстане. Прибывшие к воздушному судну медики лишь констатировали ее смерть.