Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в Финском заливе
«Канал 78»: в Кронштадте совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
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В Кронштадте возле аэродрома «Бычье поле» аварийную посадку совершил легкомоторный самолет, сообщил «Канал 78».
По предварительным данным, на борту находились два пилота. Серьезных травм они не получили, поэтому смогли самостоятельно покинуть кабину после аварии. Самолет же перевернулся в воде.
На месте инцидента работают специалисты оперативных служб, которым предстоит выяснить обстоятельства аварийной посадки воздушного судна. Предварительная причина — техническая неисправность двигателя, которая и привела к вынужденной посадке. В рамках расследования проводится осмотр техники.
В связи с происшествием аэродром «Бычье поле» временно закрыт для проведения проверок и следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что россиянка умерла на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. Отмечалось, что женщине стало плохо, в связи с чем самолет пришлось экстренно посадить в Казахстане. Прибывшие к воздушному судну медики лишь констатировали ее смерть.