Самолет российской авиакомпании выполнял рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи. Во время полета на его борту скончалась одна из пассажирок. Об этом сообщило издание URA.RU.

Авиалайнер компании Nordwind Airlines двигался по маршруту Екатеринбург — Сочи. Во время полета над территорией Казахстана пилоты запросили экстренную посадку, поскольку стало плохо 42-летней женщине, которая находилась на борту. Разрешение на посадку было дано, и самолет приземлился в аэропорту Актобе. Почти сразу после его приземления к лайнеру прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе медицинская бригада скорой помощи. Они диагностировали смерть пациентки.

По словам летевших в самолете людей, экипаж обращался к пассажирам в попытке найти медиков во время полета. Оказание первой помощи было сильно затруднено тем, что на борту авиалайнера не было необходимого оборудования. В частности, в нем не было прибора для измерения давления. Работники аэропорта Актобе уже высказали свои соболезнования родным и близким умершей женщины. Сотрудники авиакомпании Nordwind Airlines пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Салехард вынужденно прервал посадку и ушел на второй круг. По предварительной информации, причиной проблем полета стал нестабилизированный заход на посадку. Сохранялись неблагоприятные погодные условия. В итоге лайнер сел только через 11 минут.