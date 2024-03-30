Легковой автомобиль под Вологдой сгорел после столкновения на встречной полосе

В Вологодской области на трассе произошло ДТП, после которого одна из столкнувшихся машин загорелась. Находившихся в ней людей успели спасти. Об этом сообщил ТАСС .

Инцидент случился на 80-ом километре дороги Череповец - Белозерск - Липин Бор. Водитель автомобиль ВАЗ-2110 не справился с управлением, после чего выскочил на встречную полосу. Там он врезался в машину Lada Kalina, затем «десятка» загорелась.

«Водитель Lada Kalina, мужчина 2005 года рождения, с травмами находится на стационарном лечении. Его пассажирка 2002 года рождения получила ушибы, она тоже госпитализирована», - заявили по этому поводу представители регионального управления МВД.

Тех, кто находился в транспортном средстве, совершившем аварию, спасли очевидцы столкновения. Они вытащили из машины двух человек, после чего она полностью сгорела. Мужчину пришлось отправить в больницу с травмой головы, а женщина получила незначительные ушибы, ей оказали первую помощь без госпитализации. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Подмосковье, где на трассе «Крым» столкнулись грузовик и семь легковушек. При этом пострадали два человека.