Лейтенант МЧС из Ногинска получил орден Мужества за спасение товарища на минном поле в ДНР

Пиротехнику Ногинского спасцентра МЧС России Илье Кочневу вручили орден Мужества за спасение коллеги при взрыве мины в Донецкой Народной Республике.

В середине мая во время работ по разминированию вблизи Шахтерска коллега Ильи Кочнева — старший офицер Сергей Кулагин — наступил на мину, сообщает газета «Богородские вести».

Рискуя жизнью, Кочнев добрался до товарища, однако сам задел противопехотную мину. Несмотря на полученную травму, он сумел оказать коллеге первую помощь — наложить кровоостанавливающие жгуты и вытащить его на безопасный участок.

Награду вручил глава МЧС Александр Куренков. Орден Мужества также получил спасенный лейтенантом Ильей Кочневым майор Сергей Кулагин.

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