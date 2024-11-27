«Лента.ру»: в России под видом мефедрона стали продавать опасный аналог
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Российский рынок запрещенных веществ заполонил новый опасный препарат. Об этом сообщила «Лента.ру».
По утверждению журналистов, правоохранителям удалось добиться успеха при блокировании каналов поставки прекурсоров из Китая, которые используются при выпуске мефедрона. Теперь наркопроизводители перешли на более дешевый и менее затратный при выпуске препарат клефедрон.
«Синтез состоит из меньшего количества этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Немаловажно и то, что достать прекурсоры для него в разы легче в том же Китае», — привели журналисты точку зрения эксперта в данной сфере.
По утверждению криминалистов, в некоторых регионах РФ клефедрон стал встречаться в 6-7 раз чаще, чем мефедрон. Он не только дешев, но и гораздо более токсичен из-за содержащегося в нем хлора.
Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали посылку из Таиланда, которая была отправлена пенсионерке из Подмосковья. В ней содержалось гашишное масло. На женщину завели уголовное дело, ей грозит реальный срок лишения свободы.