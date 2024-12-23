«Леопарды», ПВО и ракеты: Германия и Дания передали новую военную помощь Украине

Украина получила от Германии и Дании танки Leopard 1A5 и комплектующие для бронемашин. ФРГ также обновила список военной помощи, включив туда системы ПВО, артиллерийские установки, ракеты и многое другое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Новый пакет военной помощи включил в себя 15 танков Leopard 1A5, 30 бронетранспортеров, боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2. Немцы также поставили 2 ЗСУ Gepard м 65 тысяч боеприпасов, а также радиолокационные станции TRML-4D.

Помимо этого в пакет помощи вошли 12 машин кинетической защиты (Diehl Defence), пять систем разминирования, семь внедорожников Caracal, пять бортовых противоракетных систем AMPS, 45 подводных скутеров и другую, в том числе наземную, технику.

Для украинской армии также поставят ракеты IRIS-T SLM, AIM-9L/I-1 Sidewinder, артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, 52 тыс. снаряды натовского калибра 155 мм и многочисленные запчасти. В списке также обилие любимого оружия ВСУ: беспилотники. Как минимум 30 штук БПЛА Vector с запчастями отправятся в Киев. Из разведывательных дронов - RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR в количестве 24 штук.

В ближайшее время ВСУ поставят партию из 20 боевых машин Marder, две пусковые установки Patriot и четыре Diehl Defence.

Напомним, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях поставок вооружений Украине. В Москве отмечали, что военные грузы станут законной целью ВС РФ в условиях СВО.

Ранее сообщалось, что, по версии NYT, администрация США при Байдене не успеет потратить $5,6 млрд для Украины.