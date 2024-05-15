Лесной пожар ликвидировали рядом с селом Братовщина в Пушкинском округе

Накануне в Учебно-опытном участковом лесничестве в двух километрах от села Братовщина Пушкинского городского округа при наземном патрулировании было обнаружено возгорание. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что на место незамедлительно было направлено шесть единиц техники, а также девять человек личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть менее двух часов, чтобы ликвидировать пожар.

Примечательно, что причиной пожара являются действия человека. Лесная охрана проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что модернизация ВЗУ в поселке Лесной обеспечит чистой водой 10 тысяч жителей.