Лесной пожар под Ногинском тушили более четырех часов

Лесной пожар площадью 0,4 гектара произошел накануне в трех километрах от Ногинска, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание обнаружили местные жители. На место оперативно направили шестнадцать человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники.

В ведомстве отметили, что низовое возгорание произошло по вине человека. На ликвидацию пожара потребовалось более четырех часов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших во время крупного пожара во Фрязино.