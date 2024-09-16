Лесной пожар потушили в Электростали

Лесной пожар произошел накануне в километре от поселка Фрязево под Электросталью, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

О пожаре сообщили местные жители. Площадь возгорания составила 0,04 гектара. На место оперативно направили двенадцать человек личного состава и пять единиц техники.

На ликвидацию пожара ушло чуть более двух часов. Причиной ЧП стал человеческий фактор, подозреваемых в поджоге уже установили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Подмосковье.