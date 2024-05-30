Лесной пожар произошел в Лосино-Петровском

Безопасность
пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]

В Свердловском участковом лесничестве потушили природный пожар, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание произошло в километре от деревни Улиткино городского округа Лосино-Петровский, уточнили в ведомстве.

Пожар обнаружили сотрудники областного Комлесхоза в ходе патрулирования. На место оперативно были направлены семь человек личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники.

На ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.

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