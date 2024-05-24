Лесной пожар произошел в подмосковной Балашихе

Лесной пожар произошел сегодня в Кучинском участковом лесничестве в двух километрах от микрорайона ВНИИПО в Балашихе, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

О возгорании сообщили очевидцы. На место оперативно направили пятнадцать человек личного состава лесопожарных формирований и семь единиц техники.

Площадь возгорания составила 0,5 гектара. Через полтора часа огонь был полностью потушен. Причиной пожара стал человеческий фактор, уточнили в областном Комлесхозе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.