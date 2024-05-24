Лесной пожар произошел в подмосковной Балашихе
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Лесной пожар произошел сегодня в Кучинском участковом лесничестве в двух километрах от микрорайона ВНИИПО в Балашихе, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
О возгорании сообщили очевидцы. На место оперативно направили пятнадцать человек личного состава лесопожарных формирований и семь единиц техники.
Площадь возгорания составила 0,5 гектара. Через полтора часа огонь был полностью потушен. Причиной пожара стал человеческий фактор, уточнили в областном Комлесхозе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.