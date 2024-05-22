Лесной пожар произошел в подмосковном Фрязино
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Природный пожар произошел на территории Гребневского участкового лесничества, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Очаг возгорания находился в трех километрах от Фрязино. О происшествии операторам Системы-112 рассказали местные жители.
Изначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, затем она увеличилась до 0,3 гектара. На место оперативно прибыли двенадцать человек личного состава лесопожарных формирований.
В тушении возгорания задействовали пять единиц техники. На ликвидацию огня ушло чуть больше часа. В ведомстве уточнили, что причиной происшествия стал человеческий фактор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.