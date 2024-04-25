Лесной пожар произошел в подмосковных Люберцах
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Утром в четверг в Томилинском участковом лесничестве в десяти километрах от Люберец произошел природный пожар.
Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, изначально площадь возгорания составляла 0,03 гектара, из-за ветра она увеличилась до 0,05 гектара.
Пожар ликвидировали за один час. Причиной возгорания стал человеческий фактор, уточнили в ведомстве. Там также напомнили, что за поджог, который привел к возгоранию в лесах, может грозить тюремный срок от восьми лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомства держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.