Лесной пожар произошел в подмосковных Люберцах

Утром в четверг в Томилинском участковом лесничестве в десяти километрах от Люберец произошел природный пожар.

Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, изначально площадь возгорания составляла 0,03 гектара, из-за ветра она увеличилась до 0,05 гектара.

Пожар ликвидировали за один час. Причиной возгорания стал человеческий фактор, уточнили в ведомстве. Там также напомнили, что за поджог, который привел к возгоранию в лесах, может грозить тюремный срок от восьми лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомства держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.