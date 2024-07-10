Лесной пожар в Орехово-Зуево тушили более шести часов

Природный пожар произошел накануне в Запутновском участковом лесничестве недалеко от деревни Деревнищи под Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

На место оперативно направили девять специалистов лесопожарных формирований и семь единиц техники. На ликвидацию пожара ушло более шести часов.

Возгорание было низовым, оно случилось по вине человека.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых структур региона.