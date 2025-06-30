Лесные пожары расползлись по всему району Измира в Турции

В окрестностях турецкого города Измир не стихают лесные пожары. Российские туристы сообщают, что дым от пожара уже достиг некоторых прибрежных зон.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, мощный пожар вспыхнул в области между Мендересом и Сеферихисаром и огонь стремительно охватывает новые территории. Жители нескольких поселений были вынуждены покинуть свои дома.

Авиасообщение между аэропортом Аднана Мендереса и Россией было временно прервано, однако сегодня утром рейсы были возобновлены. По информации от находящихся там россиян, пламя приблизилось к курортному городу Кушадасы.

Некоторые отдыхающие столкнулись с неудобствами. Вчерашний рейс из Измира в Москву был отменен, и пассажиров разместили в гостинице. В настоящее время вылет запланирован на сегодняшний вечер, если ситуация не изменится.

За последние двое суток в Турции зарегистрировано 150 пожаров. Тем не менее турецкие власти утверждают, что российские туристы не отказываются от своих планов на отдых и не собираются покидать курортные зоны.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке.