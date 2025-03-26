Лесные пожары в Южной Корее: число жертв возросло до 18 человек

Агентство Yonhap сообщило , что число жертв лесных пожаров, охвативших Южную Корею, достигло 18, один человек пока не найден.

Согласно официальным данным, в Андоне обнаружены тела двух погибших, в Чонсоне — трех, в Йонъяне — шести, а в Йондоке — семи. Судьба еще одного жителя Чонсона остается неизвестной.

Десять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Из зоны бедствия эвакуированы 23 тыс. граждан.

Временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су обратился к ответственным лицам с призывом мобилизовать все ресурсы для сдерживания распространения огня.

По его словам, нынешние пожары стали «самыми разрушительными» за всю историю страны. Огнем уничтожено около 17 тыс. гектаров лесных массивов, а также 209 жилых и промышленных зданий.

Хан Док Су заверил общественность, что правительство ужесточит контроль за незаконным сжиганием мусора и будет применять строгие меры наказания к нарушителям.

Для борьбы с «беспрецедентным бедствием» привлечены все имеющиеся ресурсы, включая 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военнослужащих, около 3,1 тыс. пожарных и примерно 4,6 тыс. государственных служащих.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти упал военный вертолет, в результате погибли два человека.