Украинский пилот прошел обучение выполнению полетов на истребителе F-16. После этого он отозвался о нем как о веселом самолете. Видео с его отзывом распространила в соцсети Х пресс-служба НАТО.

Украинский пилот с радиопозывным Мунфиш проходил обучение пилотированию истребителя F-16. Вслед за этим он дал ему оценку и сравнил его характеристики с МиГом, на котором летал ранее.

«Очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что МиГ, на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 более адаптивный, он двигается очень легко», — указал летчик.

Помимо этого, генерал Дам из Дании назвал данный тип самолета вполне современным. По его словам, он ничуть не уступает более новым моделям, которые сейчас производятся на Западе. Датчанин убежден, что Украина сможет извлечь большую пользу из поставок ей F-16.

Ранее политолог Журавлев оценил возможное влияние поставок F-16 на Украину. Он назвал его минимальным, поскольку данные машины созданы еще в прошлом веке и устарели. Единственное назначение этих самолетов — затянуть конфликт.