Летевший из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

В небе над Юго-Восточной Азией пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия в районе побережья Мьянмы. Информация об этом появилась на сервисе Flightradar24, отслеживающем передвижение воздушных судов.

Данные транспондера зафиксировали код 7700 — международный сигнал тревоги, который экипаж активирует при возникновении аварийной ситуации на борту. В этот момент лайнер находился над Андаманским морем, неподалеку от берегов Мьянмы.

Подробности случившегося пока не раскрываются: неизвестно, что именно заставило пилотов нажать тревожную кнопку — техническая неисправность, резкое ухудшение самочувствия пассажиров или иная нештатная ситуация.

На данный момент нет официальных комментариев ни от авиакомпании, ни от диспетчерских служб.

По данным Mash, сигнал подал самолет Boeing 767-300 компании Azur Air. Вероятная проблема обнаружилась с двигателем, в связи с чем экипаж ищет ближайший аэропорт для экстренной посадки.

