«Собирайте чеки и готовьтесь к суду»: юрист дал советы россиянам, застрявшим на Ближнем Востоке

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке тысячи российских туристов оказались в ловушке: самолеты не летят, обратные билеты сгорают, а расходы на вынужденное проживание растут с каждым днем. По данным АТОР, только на Шри-Ланке не могут вернуться домой около 3,6 тысячи человек — как самостоятельных путешественников, так и тех, кто покупал пакетные туры. В этой ситуации юристы советуют не паниковать, а методично собирать доказательства и готовиться отстаивать свои права.

Адвокат Руслан Яхудин в эфире радиостанции «Говорит Москва» подробно разобрал алгоритм действий для тех, кто оказался отрезан от родины. Первое и главное правило — фиксировать все.

«Собирайте документы. Ваш источник взаимоотношений — либо авиакомпания напрямую, у кого вы покупали билеты, либо ваш туроператор, у которого вы покупали тур, который включает в себя гостиницу и перелет», — пояснил юрист.

По словам Яхудина, важно понимать структуру своей поездки. Если приобретался пакетный тур, ответственность за доставку туриста домой несет туроператор. Если же отель бронировался самостоятельно, а билеты покупались отдельно, то претензии нужно адресовать исключительно авиаперевозчику. Гостиница в такой ситуации, как правило, ни при чем: она свои услуги оказала, и продление проживания — это уже новый договор.

Юрист напоминает, что авиабилет — это не просто бумажка, а полноценный договор между пассажиром и компанией. И если перевозчик не выполнил свои обязательства, он должен нести ответственность.

«Если вам не удается договориться, то вопрос решается в судебном порядке. Важно собирать все подтверждающие документы, что вы потратили дополнительные деньги из-за того, что вы не смогли улететь», — подчеркнул Яхудин.

Параллельно адвокат советует не терять связь с представителями авиакомпании или туроператора — любые письменные ответы, отказы или обещания могут стать весомым аргументом в суде. В идеале — фиксировать каждый шаг: чеки за отель, квитанции за еду, скриншоты переписки. Чем больше доказательств будет на руках, тем выше шанс отсудить потраченные средства.

