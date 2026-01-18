Летевший из Сочи в Кемерово Boeing запросил экстренную посадку

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Пассажирский самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Сочи в Кемерово, совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула утром 18 января. Об этом сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура.

Причиной незапланированного приземления стала техническая неисправность, характер которой уточняется экспертами. На борту воздушного судна авиакомпании «Северный ветер» находились более 160 пассажиров, никто из которых не пострадал.

Сразу после посадки лайнер был отстранен от дальнейшей эксплуатации для проведения полного комплекса диагностических процедур. Стандартный протокол действий в подобных случаях предполагает тщательный осмотр систем самолета силами инженерно-технической службы перевозчика. Практическая сторона инцидента для пассажиров решена оперативно: авиакомпания организовала отправку людей в Кемерово альтернативным рейсом.

К расследованию обстоятельств происшествия подключились надзорные органы. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям экипажа и технического персонала, а также соблюдению всех регламентов безопасности.

