Летевший с Сахалина самолет S7 вынужденно посадили в Братске из-за смерти пассажира

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании S7, выполняло рейс по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, когда произошла вынужденная посадка в аэропорту города Братска, расположенного в Иркутской области. Причиной посадки стала смерть одного из пассажиров во время полета.

Об этом проинформировали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в соцсетях.

«Самолет авиакомпании „Сибирь“ рейса 5258, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске. Одному из пассажиров стало плохо, он скончался», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Рейс отправился в Новосибирск в 09:33 по московскому времени. Других подробностей инцидента не приводится.

25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.