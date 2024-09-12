Liberation: после задержания Дурова Telegram начал помогать идентифицировать преступников

После ареста Павла Дурова Telegram начал удовлетворять запросы следственных органов во Франции и предоставлять данные, помогающие «опознавать преступников», сообщило издание Liberation.

По информации издания, французским прокурорам теперь настоятельно рекомендуют вновь активизировать расследования, связанные с Telegram, которые ранее были приостановлены из-за отсутствия ответов со стороны мессенджера.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против жителя Подмосковья за квартирную кражу.