Уголовное дело возбудили против жителя Подмосковья за квартирную кражу

В подмосковном Королеве задержали мужчину, который подозревается в хищении имущества из квартиры. Сумма ущерба составила почти 120 тысяч рублей.

С заявлением о пропаже вещей в полицию обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество вернули законной владелице.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который после неудачной попытки кражи ворвался в магазин, вооружившись кухонными ножами.