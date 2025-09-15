Лидер банды мигрантов в Амурской области потерял гражданство после драки

В Амурском регионе 30-летний гражданин другого государства утратил гражданство Российской Федерации после инцидента, в ходе которого он откусил часть уха мужчине в ходе ссоры. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Amur Mash.

Согласно информации источника, этот иностранец прибыл в город Свободный несколько лет назад, где организовал группу, состоящую из мигрантов. Эта группа занималась вымогательством денег у местных жителей и предлагала «защиту» бизнесу.

В конце 2024 года он и его брат стали участниками драки в кафе, в результате чего серьезно покалечили другого человека. Оба брата были задержаны и взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что кубинский мигрант обезглавил мужчину на глазах у семьи.