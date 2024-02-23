Военкор Руслан Татаринов сообщил, что в зоне СВО ликвидировали военного Дмитрия Коваля, который ранее обманом проехал мимо российских военных под выдуманным предлогом.

Дмитрия Коваля ликвидировали в окрестностях населенного пункта Красное в Херсонской области. Мужчина столкнулся с российскими бойцами и заявил, что якобы едет к сыну. На самом деле он находился при исполнении своих военных обязанностей и докладывал обстановку взводу.

«Это офицер, который типа в Гостомель ехал за сыном и обманул военнослужащих РФ...На самом, проехав в аэропорт, наводил удары и по «Мрии», — написал военкор.

Отметим, что военные украинской армии отличаются особой жесткостью к пленным и к своим же товарищам. За российской стороной такого замечено не было. В армии РФ намного выше человеческие, моральные качества. Вероятно, что из-за этого в слезливую легенду о сыне поверили и пропустили офицера.

Ранее сообщалось, что украинская теща сдала своего зятя полиции за пророссийские высказывания.