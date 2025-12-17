Линия электропередачи вспыхнула в Воронежской области из-за удара украинского беспилотника

В Воронежской области была отбита атака украинских беспилотников, пострадали некоторые объекты. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, в результате налета ВСУ никто из людей не пострадал.

«В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов», — указал он.

Гусев добавил, что возникшее пламя было очень быстро потушено. Всего за время налета, по предварительным данным, было сбито 10 беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о 94 сбитых беспилотниках за ночь на 17 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Краснодарским краем.