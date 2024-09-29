Липчан предупредили о воздушной опасности

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

До этого сигнал воздушной опасности в регионе объявляли 12 сентября.

Тогда желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области действовал три дня: с 10 по 12 сентября.

До этого дежурные силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области. После падения в Азовском районе обломков одного из беспилотников загорелась трава. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место спасатели.

Ранее сообщалось о том, что в Раменском продолжается обследование дома, пострадавшего от атаки БПЛА.