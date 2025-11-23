Липецкая область приведена в полную боеготовность из-за угрозы массированной атаки дронов

Вечером в четверг в Липецке и целом ряде муниципальных округов региона был введен наивысший, «красный» уровень угрозы применения беспилотников. Тревога объявлена в Липецком, Грязинском, Добринском, Хлевенском, Усманском и Добровском округах.

Экстренные службы через систему оповещения призвали всех жителей без исключения незамедлительно проследовать в ближайшие укрытия или спуститься в помещения, не имеющие оконных проемов, для обеспечения максимальной безопасности.

Параллельно на всей остальной территории Липецкой области действует «желтый» уровень воздушной опасности, что свидетельствует о напряженной оперативной обстановке в регионе в целом. Власти пристально следят за развитием событий и призывают граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать все рекомендации.

Ранее сообщалось, что трое гражданских пострадали в ДНР за день в результате действий ВСУ.