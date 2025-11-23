Новая трагедия мирных жителей: Пушилин сообщил о раненых подростке и пенсионерах в ДНР

На территории Донецкой Народной Республики зафиксированы новые факты причинения вреда гражданским лицам. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале глава региона Денис Пушилин, в результате различных инцидентов, связанных с действиями противника, пострадали три человека.

По уточненной информации, в Горловке 60-летний мужчина получил ранения в результате обстрела из ствольной артиллерии. Еще один инцидент произошел в Светлодарске, где 14-летний подросток тяжело ранен при подрыве на взрывоопасном предмете.

Третье пострадавшее лицо — 65-летняя жительница села Красная Поляна, которая получила ранения средней степени тяжести также при детонации взрывоопасного предмета.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедших инцидентов уточняются.

