Подростков до 16 лет будут штрафовать за использование электросамокатов
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В Москве подростки младше 16 лет будут оштрафованы на 100 тыс. руб. за использование электросамокатов, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».
Эти меры введены кикшеринговыми сервисами с 1 сентября по распоряжению Дептранса.
Также штрафы будут наложены на тех, кто позволил несовершеннолетним управлять самокатами. В дополнение в ближайшем будущем возможен рост штрафов за езду вдвоем.
Введение подобных мер стало необходимостью в условиях растущего числа инцидентов с участием электросамокатов.
Москва, как и многие другие мегаполисы, сталкивается с комплексной проблемой обеспечения безопасности на дорогах, особенно для подростков.
Ранее сообщалось, что в Домодедове задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на четверть млн руб.