Подростков до 16 лет будут штрафовать за использование электросамокатов

В Москве подростки младше 16 лет будут оштрафованы на 100 тыс. руб. за использование электросамокатов, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

Эти меры введены кикшеринговыми сервисами с 1 сентября по распоряжению Дептранса.

Также штрафы будут наложены на тех, кто позволил несовершеннолетним управлять самокатами. В дополнение в ближайшем будущем возможен рост штрафов за езду вдвоем.

Введение подобных мер стало необходимостью в условиях растущего числа инцидентов с участием электросамокатов.

Москва, как и многие другие мегаполисы, сталкивается с комплексной проблемой обеспечения безопасности на дорогах, особенно для подростков.

Ранее сообщалось, что в Домодедове задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на четверть млн руб.