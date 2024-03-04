В США считают, что Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за провалов ВСУ

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен считает, что президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за провалов ВСУ на фронте. Таким мнением он поделился в авторской колонке для издания Asia Times .

«При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядков внутри страны и отказа от проведения выборов. <…> В этих условиях Пентагон может спасти Зеленского и перевести его в другое место, причем наиболее вероятное место — Львов», — пишет Брайен.

По мнению эксперта, очевидным фактом является наращивание темпов российской армии. Брайен отметил, что ВС РФ освобождают значительные территории, которые ранее удерживали ВСУ. Экс-сотрудник американского минобороны считает, что у Украины есть серьезные проблемы из-за нехватки живой силы.

Он добавил, что попытки украинских властей использовать силовые методы отбора военнослужащих влекут за собой беспорядки в таких городах как Киев, Одесса и Харьков.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что в ВСУ растет количество отказников. По его мнению, это связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на поле боя.

Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams в зоне СВО.