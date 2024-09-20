Минимум пять детей погибли в результате авиаудара Израиля по Бейруту

Минимум пять детей погибли в результате удара Израиля по южной части Бейрута, передало палестинское агентство Quds News.

По данным агентства, пострадали десятки людей. Вдобавок был убит командир шиитской милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль, руководивший специальными операциями.

Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» передало, что целью атаки на столицу Ливана был высокопоставленный командир «Хезболлы».

Пятничные авиаудары стали третьими с момента начала конфликта в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что во время налета израильских ВВС убит один из лидеров «Хезболлах».