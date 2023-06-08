«Лизнула «кайфа», да не рассчитала»: россияне раскрыли обман девочки, попавшей в больницу с наркотическим отравлением

Восьмиклассница из Ленинградской области попала в реанимацию с острым наркотическим отравлением. Это случилось после того, как она попила из бутылки незнакомца, сообщает SHOT .

По информации журналистов, вечером 7 июня 14-летняя девочка гуляла с друзьями. В какой-то момент к компании присоединился незнакомец, и пострадавшая попила из его бутылки. На этикетку школьница внимания не обратила.

«Девочку никто не научил правилам гигиены. Как все просто: чужая бутылка, неизвестный парень», — написала Татьяна Ф.

Сразу после этого неизвестный исчез, а девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Восьмиклассницу отвезли в больницу, а правоохранители начали поиск незнакомца, который дал ей опасную жидкость.

Пользователи Сети же считают, что девочка знала, что за жидкость она пьет. В связи с этим россияне потребовали проверить всю компанию подростков на наркотики.

«И дал попить именно ей? Похоже, ей дали друзья. Она их покрывает. Сейчас такие подростки и курят, и пьют, и употребляют. Неудивительно»; «Проверить всех подростков из этой компании на наркотики!»; «Лизнула «кайфа», да не рассчитала. А теперь вымышленного незнакомца придумала, чтобы родители «а-та-та» не сделали», — рассуждают комментаторы.

Ранее несовершеннолетняя впала в кому после того, как выпила смертельный сидр.