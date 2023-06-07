«Меня, взрослого, с 2,5 литра убило бы»: несовершеннолетняя впала в кому после того, как выпила смертельный сидр

Одиннадцатиклассница из Курганской области впала в кому после того, как выпила коктейль от бренда «Мистер Сидр», сообщает SHOT .

По данным журналистов, две 17-летние девочки купили сидр с тропическим вкусом. На двоих они выпили 4 литра смертоносного напитка: одна — 2,5 литра, вторая — 1,5. Ту, что выпила больше, доставили в больницу в коме. Другой оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Многие россияне удивились тому, что несовершеннолетние выпили такое большое количество алкогольного напитка.

«Как можно пить такими объемами?»; «Меня, взрослого мужчину, с 2,5 литра убило бы»; «Девчонки, зачем вы так бухаете? Чтобы к 30 годам иметь пропитое лицо и нездоровое потомство?»; «Я литр чистой воды с трудом за день выпиваю. А девочки могут выдуть 2,5 литра сладкой жижи… Как?» — рассуждают пользователи Сети.

Напомним, что с начала июня, по данным СМИ, почти 30 человек по всей России смертельно отравились продукцией от «Мистера Сидра», который производится в Самарской области.

Ранее россияне требовали найти и наказать технолога, который решил изготовить опасный сидр.