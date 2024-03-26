«Люди в форме» увезли родных предполагаемого террориста Шамсиддина и опечатали дом

Семью Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», увезли некие «люди в форме». Все произошло в Таджикистане, в кишлаке Лойоби близ города Гиссара. Об этом сообщает РИА Новости .

Дом находится в районе в 50 километрах от Душанбе. По словам соседки семьи Шамсиддина, недавно к жилищу из цементных блоков приехали «люди в форме». Родственников якобы увезли, а дом опечатали. Полагают, что людей могли повезти в Душанбе на допрос.

После теракта в «Крокусе» в Таджикистане начали проверку родных обвиняемых в нападении. Основные фигуранты дела ранее жили рядом с Душанбе.

Напомним, четверо мужчин в камуфляже и бронежилетах ворвались в концертный зал в Красногорске, и стали хаотично стрелять по убегающим людям. Стрелки нападали в том числе и в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 139 человек, а еще 152 получили различные ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что в ФСБ предположили, кто стоит за терактом в Подмосковье в качестве заказчика.