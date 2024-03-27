Прокуратура контролирует выяснение причин массового ДТП с грузовиком в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств массового ДТП на трассе «Крым» в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария произошла накануне вечером на двадцать седьмом километре автодороги. Там столкнулись фура и семь легковушек, которые ехали в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Установление причин аварии контролирует Видновская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковной Кашире произошло ДТП с тремя погибшими.