Прокуратура контролирует выяснение причин массового ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: [Управление МВД России по Московской области]
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств массового ДТП на трассе «Крым» в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Авария произошла накануне вечером на двадцать седьмом километре автодороги. Там столкнулись фура и семь легковушек, которые ехали в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Установление причин аварии контролирует Видновская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковной Кашире произошло ДТП с тремя погибшими.