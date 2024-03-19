Lostarmour: за время СВО Украина потеряла более 3 тысяч офицеров

За время проведения СВО офицерский корпус заметно поредел. По данным ресурса Lostarmour, ВСУ потеряли с начала конфликта 3145 офицеров.

Lostarmour ведет подсчет украинских потерь из открытых источников, в частности, опираясь на некрологи в соцсетях.

Наибольшие потери среди младших офицеров, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Украина потеряла 2387 офицеров в звании до капитана. Также в ходе конфликта погибли 309 майоров, 178 подполковников и 86 полковников.

В феврале Владимир Зеленский впервые озвучил цифры украинских потерь — за тысяча погибших. Этим цифрам не верят ни на Западе, ни в самой Украине. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ с начала конфликта составили 444 тысячи человек.