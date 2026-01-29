Лови волну, плыви от рыб: на восточном побережье Австралии акула атаковала серфера

На восточном побережье Австралии произошло очередное нападение акулы на серфера. Хищник с такой силой ударил по доске, что мужчину подбросило в воздух, но он сумел самостоятельно добраться до берега и не пострадал. Об этом сообщает 7News.

Инцидент случился утром в четверг у мыса Флэт-Рок. После этого местные власти закрыли для посещения три пляжа: Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Это нападение стало частью тревожной серии атак акул у берегов Нового Южного Уэльса, начавшейся в середине января. 18 января 12-летний Нико Антич погиб после укусов тупорылой акулы в заливе Воуклиз. 19 января 27-летний серфер был серьезно ранен и госпитализирован после нападения у пляжа Норт-Стейн. А утром 20 января акула прокусила гидрокостюм и повредила доску 39-летнему серферу, который, к счастью, отделался легким испугом.

Ранее сообщалось о том, что акула напала на серфера на гавайском пляже Ханалей-Бэй.