Ловушка под ногами: житель Южно-Сахалинска получил ожог из-за прорыва на теплотрассе

В Южно-Сахалинске произошел опасный инцидент, связанный с аварией на теплосети. В пятницу, 5 декабря, на улице Бумажной из-под асфальта прорвало трубу, что привело к травме местного жителя.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании «СКК», обнаруженный порыв привел к отключению отопления в ряде жилых домов, а также социальных объектов города, включая школы и детские сады.

Мужчина, направлявшийся на работу, не заметил скрытую под водой опасность.

«Везде вода, ботинки высокие, но правая нога попала то ли в ямку, то ли в трещину и залилась внутрь. Я корчусь от жжения и одной ногой в носке стою в сугробе», — поделился пострадавший со СМИ.

Для устранения аварии на место происшествия оперативно выехали три единицы спецтехники и шесть специалистов. Ход восстановительных работ координирует лично генеральный директор АО «СКК» Максим Беккер совместно с руководством цеха № 2.

Как пояснил островитянин, он не сразу разглядел пар от горячей воды, но успел предупредить другого прохожего. В результате происшествия мужчина получил ожог. Теперь он не исключает возможности обратиться в суд для взыскания компенсации.

В компании «СКК» уточнили, что актуальную информацию о текущих отключениях можно отслеживать на официальном сайте в специальном разделе «Отключения и ограничения». В правительстве Сахалинской области, в свою очередь, заявили, что ситуация находится на строгом контроле.

Ранее сообщалось, что прорвавшаяся теплосеть окатила кипятком улицу в сахалинском Долинске.