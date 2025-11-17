Авария на теплотрассе окатила кипятком пешеходную зону в сахалинском городе

Масштабный порыв теплотрассы превратил улицу в сахалинском Долинске в подобие горячего водопада. Чрезвычайное происшествие произошло 16 ноября в районе дома № 31 на улице Комсомольской.

Очевидцы запечатлели, как с пешеходной лестницы мощным потоком низвергалась кипящая вода, представляя серьезную опасность для прохожих. В администрации Долинского городского округа оперативно отреагировали на инцидент.

Как сообщил портал astv.ru, авария была локализована и полностью устранена силами ремонтных бригад в течение часа после возникновения.

Ранее сообщалось, что город Коркино под Челябинском остался без воды из-за аварии на насосной станции.